Петербуржец вонзил нож в товарища после совместной попойки

В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина устроил поножовщину после алкогольного застолья. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 сентября, в доме №25 по улице Рузовской. Прибывшие полицейские выяснили, что мужчина после совместного распития спиртных напитков нанёс ножевое ранение своему товарищу. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, задержанным оказался 27-летний мужчина, на которого прямо указал потерпевший.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти ссора брата и сестры закончилась ножевым ранением.