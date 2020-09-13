В Ленобласти ссора брата и сестры закончилась ножевым ранением

В Бокситогорском районе полицейские задержали местную жительницу, ударившую ножом собственного брата.

В субботу вечером, 12 сентября, правоохранители получили сигнал от женщины, которая сообщила о раненом холодным оружием мужчине в поселке Сельхозтехника. Полицейские оперативно выехали на место происшествия и застали в квартире одного из домов лежащего 42-летнего пострадавшего с перевязанным бинтом животом.

Выяснилось, что между мужчиной и его 39-летней сестрой случилась ссора во время совместного употребления горячительных напитков. Женщина не сумела сдержать эмоций и схватилась за нож. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшего отправили в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемую в преступлении доставили в полицейский участок в пьяном виде. Выяснилось, что женщина уже привлекалась ранее к уголовной ответственности за убийство.

В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Флотской ревнивец напал на гостя и свою возлюбленную с ножом.