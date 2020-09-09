На Флотской ревнивец напал на гостя и свою возлюбленную с ножом

На Флотской ревнивец напал на гостя и свою возлюбленную с ножом
Мужчина напал на двух гостей. Фото: Baltphoto

В результате пострадавший скончался.

В Кронштадте 8 сентября произошло нападение на двух человек. Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось на улице Флотской – там злоумышленник из-за ревности напал на мужчину и женщину, которые находились у него в гостях. На место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов, подозреваемый был задержан. Врачи не успели спасти жизнь пострадавшему, он скончался в машине скорой помощи. Женщине повезло больше – ее госпитализировали с травмой ноги, состояние оценивается как удовлетворительное.

В результате было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец сядет в колонию на 9 лет за 46 ударов ножом, справка из психлечебницы не помогла.

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Кронштад нападение нож


 

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