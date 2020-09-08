Петербуржец сядет в колонию на 9 лет за 46 ударов ножом, справка из психлечебницы не помогла

В Петербурге суд отправил в колонию строгого режима обвиняемого, который нанес двум мужчинам 46 ударов колюще-режущим предметом. Один из пострадавших скончался.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, речь идет о трагедии, которая произошла в ноябре 2017-го года. Тогда на Школьной улице обвиняемый поссорился с двумя мужчинами. Одному он нанес 7 ударов, а второму – 39. Приморский районный суд установил, что последнего злоумышленник хотел убить. Второй мужчина в результате скончался.

Сам фигурант дела вину в полном объеме признавать не стал. Он раскаялся, но заявил, что потерпевшие сами покушались на его жизнь, а он оборонялся. При этом число нанесенных ударов он объяснил психическим расстройством.

Отметим, что обвиняемый почти три недели находился в розыске. Затем он около пяти месяцев провел под стражей, после чего на полгода был отправлен в психиатрический стационар. После его вновь отправили по стражу.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на девять лет. Их он проведет в исправительной колонии строгого режима. При этом обвиняемый должен будет наблюдаться у врача-психиатра.