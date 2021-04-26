Полиция Петербурга разыскивает пропавшую 14-летнюю школьницу

Полиция Петербурга разыскивает пропавшую 14-летнюю школьницу
Ранее школьница уже уходила из дома. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция Кировского района Петербурга разыскивает 14-летнюю школьницу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 24 апреля школьница вышла из дома на проспекте Маршала Жукова, чтобы выбросить мусор и с тех пор ее не видели. В полицию обратилась мать девочки. Накануне дома у нее произошел конфликт с матерью.

Известно, что ранее школьница уже уходила из дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи Всеволожского района Ленобласти разбираются в гибели 13-летнего мальчика, без вести пропавшего 29 марта. Его тело нашли 3 апреля на берегу Охты.

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