В Петербурге за выходные пропали семь детей, еще одного подростка, пропавшего в марте, нашли мертвым на берегу Охты

Эмоциональная подвижность детей зачастую становится одной из причин трагических происшествий, порой даже с летальным исходом. Фото: pixabay

Эмоциональная подвижность детей зачастую становится одной из причин трагических происшествий, порой даже с летальным исходом. Фото: pixabay

Следователи Всеволожского района Ленобласти разбираются в гибели 13-летнего мальчика, без вести пропавшего 29 марта. Его тело нашли 3 апреля на берегу Охты.

К пропаже ребенка не было предпосылок: подросток отправился на прогулку, но вскоре перестал отвечать на звонки. Родители мальчика оперативно обратились в полицию и к волонтерам — его искали пять дней, но безрезультатно. Тогда было заведено уголовно дело по статье «Убийство», хотя тело школьника так и не было найдено.

В субботу, 3 апреля, бездыханное тело маленького петербуржца, прикрытое ковролином, нашли в лесу на берегу реки Охты. Внешних признаков насильственной смерти судмедэксперты не зафиксировали, поэтому основной версией гибели ребенка является переохлаждение. Следователи, между тем, продолжают разбирательство.

В последнее время несчастные случаи, происходящие с детьми в Петербурге и Ленобласти, — безвестные исчезновения, падения с высоты, — к сожалению, заметно участились. Трудно сказать о причинах такой печальной статистики, но только за минувшие выходные, с 3 по 4 апреля, в Северной столице пропали семь детей.

Так, 4 апреля ушел из дома на Серебристом бульваре и не вернулся 16-летний молодой человек, студент колледжа «Петрострой». В полицию об исчезновении подростка заявила его мать. Правоохранители отмечают, что мальчик состоит на учете в надзорных органах, а раньше неоднократно уходил из дома.

Около 23 часов 4 апреля 35-летний воспитатель Центра содействия семейному воспитанию (ЦССВ) в Колпино заявил о пропаже своего 17-летнего воспитанника, состоявшего на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В тот же день в Адмиралтейском районе исчез 13-летний сын старшего мастера ЖСК «Апраксин Двор», мальчик из благополучной семьи, не попадавший в поле зрения надзорных органов.

3 апреля пропал восьмиклассник, воспитанник детского дома на улице Савушкина уже исчезавшей ранее. В Колпино скрылся из ЦССВ №9 16-летний подросток. На Подвойского ушел из дома 14-летний сын повара: он не появлялся с 12 часов дня, а в полицию встревоженная мать обратилась около часу ночи. Также в этот день исчезла 17-летняя воспитанница Лицея сервиса и индустриальных технологий, проживающая на Светлановском проспекте.

Заметим, что в основном подобные прецеденты разрешаются без жертв, но даже небольшой процент трагических исходов — повод для тревоги за состояние юных умов в Петербурге.