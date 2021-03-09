В феврале в Петербурге искали 40 пропавших детей

Последний месяц зимы в Петербурге побил рекорд по количеству пропавших детей и подростков. 19 детей найти не смогли

Как сообщили в пресс-службе регионального поискового отряда «Лиза Алерт», за февраль 2021 года волонтеры зарегистрировали 40 сообщений о пропаже несовершеннолетних. Всего за месяц число пропавших детей выросло в полтора раза. В половине случаев пропадали дети младше 12 лет.

Всего за прошлый месяц специалисты «Лизы Алерт» приняли 188 заявок. При этом 132 человек удалось найти живыми. 12 петербуржцев погибли, а местонахождение 19 до сих пор не установлено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция нашла пропавшего 8-летнего мальчика возле станции метро «Спортивная». По предварительным данным, несовершеннолетний заблудился.