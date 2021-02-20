Полиция нашла пропавшего 8-летнего мальчика возле станции метро «Спортивная»

В Петербурге ребенок не вернулся домой из школы в субботу, 20 февраля. К поискам несовершеннолетнего приступила полиция. К счастью, мальчика удалось найти оперативно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, полиция начала поиски после сообщения родителей о пропаже ребенка. Они заявили, что мальчик не вернулся домой после школы, хотя само учебное заведение он покинул в 14:00 в субботу, 20 февраля.

В итоге, к поискам приступили правоохранительные органы. Оперативно 8-летнего мальчика удалось найти возле станции метро «Спортивная». По предварительным данным, несовершеннолетний заблудился.

Отметим, что в отношении ребенка не совершалось противоправных действий. Мальчик будет доставлен домой к родителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция ищет 8-летнего мальчика, не вернувшегося из школы в Красногвардейском районе.