Полиция ищет 8-летнего мальчика, не вернувшегося из школы в Красногвардейском районе

В Петербурге потерялся несовершеннолетний школьник. 8-летний мальчик ушел из школы, но так и не вернулся домой. Полиция продолжает поиски школьника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, сообщение о пропаже мальчика поступило в полицию в 8 вечера. Родители заявили о том, что ребенок так и не вернулся из школы домой. Однако само учебное заведение по улице Большая Пороховская он покинул в 14:00.

С собой у ребенка был черно-красный рюкзак, а сам он был одет в оранжевую куртку, серую шапку и зеленые брюки.

Среди примет выделяется рост около 131 см, темные глаза и волосы. Правоохранительные органы просят сообщить о любой информации о местонахождении мальчика. Обращаться стоит в дежурную часть 52 отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району или по телефонным номерам 444-92-98 и 102.

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