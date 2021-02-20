Полиция проводит проверку после смерти пешехода на Маршала Блюхера

В Петербурге водитель «Рейндж Ровер» совершил смертельный наезд на пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился поздно вечером в субботу, 20 февраля, возле дома №12 по проспекту Маршала Блюхера. 46-летний пешеход выбежал на проезжую часть, чтобы перебежать дорогу и попал под колеса иномарки. 32-летний водитель не успел среагировать на ситуацию и совершил наезд на пострадавшего.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Пострадавший скончался на месте.

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