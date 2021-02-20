ДТП с фурой в Волховском районе Ленобласти закончилось смертью двух человек

В аварии скончались два человека. Фото: ГУ МВД России по Ленобласти

В аварии скончались два человека. Фото: ГУ МВД России по Ленобласти

Полиция проводит проверку после аварии в Ленобласти. В результате столкновения скончались два человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, авария случилась поздно вечером в субботу, 20 февраля, на дорожной трассе Волхов-Кисельня – Черноушево. По версии органов, 33-тений водитель грузового «Мерседес» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем «Иж Ода» с женщиной за рулем.

В итоге, сам водитель скончался на месте ДТП, а также умер 43-летний пассажир машины «Иж Ода». Женщине-водителю удалось выжить после жуткой аварии. На данный момент ее состояние устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и правоохранительные органы, проводится проверка по факту ДТП.

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