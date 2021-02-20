На Энгельса водитель наехал на пешехода во время перехода на «зеленый»

На Энгельса водитель наехал на пешехода во время перехода на «зеленый»
Водитель наехал на пешехода. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице случился наезд на пешехода. Водитель УАЗ «Патриот» сбил мужчину, который переходил дорогу на разрешенный сигнал.

Об этом стало известно в субботу вечером, 20 февраля. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», столкновение произошло на пересечении проспекта Просвещения и проспекта Энгельса. По словам местных жителей, водитель не остановился в момент перехода. Мужчина пытался перейти дорогу на зеленый сигнал светофора, но был сбит водителем.

Отметим, что на данный момент состояние пострадавшего неизвестно. На место аварии прибудут сотрудники спецслужб для установления обстоятельств случившегося.

По фотографиям очевидцем, мы можем увидеть, что столкновение создало небольшую пробку, а также скопление людей на проезжей части. К данному часу информация уточняется.

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