У мусорного бака в Луге нашли тело младенца

В Лужском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца. Тело нашли у мусорных баков.

Трагедия случилась в субботу, 20 февраля, в городе Луга. По данным следствия, около 8 утра у мусорного контейнера было обнаружено тело новорожденного младенца, завернутого в тряпки.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге младенец получил серьезные травмы после падений с кровати. Малышу 11 месяцев.