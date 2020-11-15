В Петербурге младенец получил серьезные травмы после падений с кровати

В Петербурге младенец получил серьезные травмы после падений с кровати
Младенец. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга младенец попал в больницу в тяжелом состоянии. Малышу 11 месяцев.

Он несколько раз упал с кровати и получил тяжелые травмы.

Врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы, сообщает «Пятый канал».

Родители рассказали, что травмы у ребенка появились в результате падения с кровати. Известно, что семья на учете не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Куйвози поздней ночью женщина обнаружила, что ее малыш не дышит. Она позвонила в «скорую» – медики констатировали смерть.

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