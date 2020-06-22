Под Всеволожском скончался младенец при странных обстоятельствах

Мать отметила, что у ребенка поднималась перед этим температура.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Как сообщили gazeta.spb.ru, все случилось во Всеволожском районе в воскресенье. В деревне Куйвози поздней ночью женщина обнаружила, что ее малыш не дышит. Она позвонила в «скорую» – медики констатировали смерть. Уточняется, что у ребенка накануне поднималась температура, но женщина не придала этому большого значения, так как посчитала, что у него просто режутся зубы. Непонятно, что именно является причиной смерти – это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Тело малыша передали в морг. Известно, что семья, в которой воспитывался мальчик, считается полной и благополучной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что придавившая младенца пьяная мать предстанет перед судом в Ленобласти. Несчастный случай произошел в одной из квартир города Сланцы. Женщина в нетрезвом виде взяла полуторамесячного младенца с собой в кровать и заснула. На утро она нашла тело ребенка.