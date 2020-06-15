Придавившая младенца пьяная мать предстанет перед судом в Ленобласти

Женщина во сне она случайно придавила младенца, из-за чего он скончался. Фото: pixabay

Женщина во сне она случайно придавила младенца, из-за чего он скончался. Фото: pixabay

В Ленобласти 26-летняя женщина в пьяном состоянии насмерть раздавила своего ребенка, когда легла с ним спать. Она предстанет перед судом.

Несчастный случай произошел в одной из квартир города Сланцы. Женщина в нетрезвом виде взяла полуторамесячного младенца с собой в кровать и заснула. На утро она нашла тело ребенка.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по области, в ходе следствия было установлено, что малыш погиб под весом тела собственной матери.

Теперь жительница предстанет перед судом. Она обвиняется в причинении смерти своему ребенку по неосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга отказался рассматривать дело о хищениях в Эрмитаже. Проблемой стало отсутствие соглашения между прокурором и потерпевшей стороной.