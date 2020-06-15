Суд Петербурга отказался рассматривать дело о хищениях в Эрмитаже

При реконструкции Эрмитажа было похищено более 900 млн рублей. Фото: Baltphoto

При реконструкции Эрмитажа было похищено более 900 млн рублей. Фото: Baltphoto

Куйбышевский районный суд в Петербурге отказался рассматривать дело о мошенничестве и организации преступного сообщества, возбужденное по факту хищения бюджетных средств при ремонтных работах в Эрмитаже.

Проблемой стало отсутствие соглашения между прокурором и потерпевшей стороной. Первый настаивал, что большинство мошеннических эпизодов совершались преступникам на территории, подведомственный суду Куйбышевского района. В итоге материалы передали в городской суд, который оставил постановление районного суда без изменений, а апелляцию и жалобу не удовлетворил.

Напомним, что речь идет об организации преступной группировки Григорием Пирумовым и Никитой Колесниковым, занимавшим высокие посты в 2015 году, когда из бюджета Петербурга был выделен почти миллиард рублей на реконструкцию здания Государственного Эрмитажа. Злоумышленники похитили более 900 млн рублей, 800 из них им удалось легализовать. Обвиняемые не признают свою причастность к произошедшему.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные совершили налет на автомобиль, перевозивший крупную сумму денег, и украли 10 млн рублей.