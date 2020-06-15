В Петербурге разыскивают налетчиков, укравших 10 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы разыскивают банду налетчиков, похитивших крупную сумму денежных средств.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июня. В полицию обратились сотрудники логистической компании, которые рассказали, что возле дома №295 по проспекту Обуховской обороны в Невском районе Санкт-Петербурга около десяти часов утра на них напали неизвестные и похитили перевозимую крупную сумму денег.

По предварительной оценке, сумма нанесенного материального ущерба составляет 10 миллионов рублей. Заполучив добычу, злоумышленники скрылись на автомобиле. Сейчас преступников разыскивают и устанавливают их личности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение всего пары часов в Невском районе подверглись нападению воров три квартиры. В общей сложности, злоумышленники похитили более 350 тысяч рублей.