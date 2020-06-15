В Невском районе за пару часов обокрали три квартиры

В Невском районе Петербурга неизвестные обокрали три квартиры. Подозреваемых разыскивает полиция.

В полицию 14 июня около 10:46 поступило сообщение от 58-летней женщины. Она сообщила, что неизвестные проникли в её квартиру на проспекте Солидарности. Пробраться внутрь им удалось путем подбора ключей. С собой злоумышленники забрали 1 тыс. 100 долларов США и ювелирные изделия. Ущерб составил 275 тыс. рублей.

Спустя пару часов стало известно об еще одной краже. Неизвестные обокрали квартиру на Народной улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. С собой они забрали 200 евро.

Аналогичным способом неизвестные проникли в соседнюю квартиру. Оттуда они похитили 75 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «кража». Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры на улице Бутлерова в Петербурге злоумышленник вынес украшения на 400 тыс. рублей.