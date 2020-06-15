Из квартиры на улице Бутлерова злоумышленник вынес украшения на 400 тысяч рублей

Из квартиры на улице Бутлерова злоумышленник вынес украшения на 400 тысяч рублей
Мужчина вынес из дома ювелирные украшения. Фото: pixabay

В Калининском районе сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который похитил ювелирные изделия из квартиры.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина 1983 года рождения и рассказал о том, что неизвестный проник его квартиру в одном из домов на улице Бутлерова и вынес все ювелирные изделия, которые там находились.

При этом двери и окна повреждений не имеют. Сумма общего ущерба составила 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти правоохранители поймали трех мужчин, которые забрались в дом и напали на двух женщин, а затем вынесли все ценные вещи.

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