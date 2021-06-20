Фотограф заметил в Ленобласти краснокнижную гагарку

Фотограф заметил в Ленобласти краснокнижную гагарку

На острове Малый Фиксар в Ленобласти заметили гагарку — птицу, занесенную в Красную книгу региона.

Об этом рассказал фотограф Сергей Брыляков в сообществе «Птицы СПб и России» в соцсети «ВКонтакте», приложив снимки редкой птицы.

«Малый Фискар редко посещаем людьми, это почти голый каменный остров с маяком, зато рай для птиц», — написал автор записи.

В 47-м регионе гагарка обитает и гнездится на внешних островах Финского залива. Питается она мелкой рыбой, а яйца откладывает прямо в камнях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три вида птиц, обитающих в Петербурге, вошли в обновленную Красную книгу России. Под угрозой исчезновения оказались красношейная поганка, клуша и дубровник.

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