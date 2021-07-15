Элла Памфилова объявила о начале очередного этапа обучения членов избирательных комиссий

14 июля 2021 года Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о начале очередного этапа обучения членов избирательных комиссий: «Напомню, что в июне 2021 года мы отработали обучающий курс для членов окружных избирательных комиссий. В августе пройдет обучение участковых комиссий. А сейчас наше внимание будет сосредоточено на членах территориальных избирательных комиссий».

Элла Памфилова отметила, что организовать очные занятия на сегодняшний день затруднительно, поэтому Центризбирком в полном объеме использует современные технологии для организации дистанционного обучения. Все обучающие и информационные материалы размещаются в открытых разделах электронных ресурсов Комиссии, обучающие материалы доступны в разделе «Обучение» сайта РЦОИТ, в телеграмм-канале «Электорий», ютуб-канале «Просто о выборах».

«У избирательных комиссий субъектов, на чьи плечи ляжет нагрузка по обучению нижестоящих комиссий, есть весь инструментарий для организации качественной работы, − подчеркнула глава Комиссии. − Кроме того, мы собираем типовые вопросы у наших комиссий, чтобы в рамках лекций и семинаров давать разъяснения по различным аспектам избирательного процесса».

Член ЦИК России Людмила Маркина представила новый обучающий курс для членов территориальных избирательных комиссий «Организация деятельности ТИК при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва».

«Раздел «Обучение» «ТИК» представляет собой 12 сгруппированных тем. В каждой из них содержится текстовый файл лекции, презентация по теме, перечень нормативных актов и вопросы для самоконтроля, а также видеопрезентация, − пояснила Людмила Маркина. − Подготовленные материалы в доступной форме рассказывают об особенностях работы территориальных комиссий по направлениям их деятельности в рамках федеральной кампании. Нам бы хотелось, чтобы и члены территориальных, а в дальнейшем и члены участковых комиссий, которые пройдут обучение, знали, где найти необходимые им в работе материалы и понимали, как их применить».