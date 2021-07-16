Крестовский остров: что посмотреть и как добраться?

Крестовский остров в СПб образовали четыре реки – Большая Невка, Средняя Невка, Малая Невка и Крестовка. Из-за огромных размеров (длина — 4 км, площадь – 365 га) он считается одним из самых крупных островов, расположенных в окрестностях города. А еще это популярный туристический объект, который входит в ТОП-5 местных достопримечательностей.

ИСТОРИЯ

Первые упоминания об этом острове встречаются еще в Писцовой книге 15 века и старинных финских картах. Правда, тогда он назывался Крестовым. Почему именно так? Ученым не удалось отыскать точный ответ! По одной из версий его название связано с украшенной крестом часовней, которая стояла здесь много столетий назад. По второй речь идет о распятии, найденном на острове во время строительства особняка для сестры российского императора. Согласно третьей легенде все дело в большом крестовидном озере, расположенном практически в центре острова.

Что именно послужило причиной назвать остров Крестовским, утверждать довольно сложно. А вот то, кто был его первым владельцем, известно наверняка. Изначально этот ничем не примечательный кусок суши принадлежал Петру I. Затем он перешел к адмиралу Меншикову, который презентовал его княгиня Наталье Алексеевне. Позже его владельцами успело побывать еще несколько родов. Но значительные преобразования на острове начались при Разумовских. Именно тогда он был разделен на зоны. Так здесь появились развлекательные заведения, большой особняк, крестьянская деревня, охотничьи угодья, трактиры и речной яхт-клуб.

В первой половине 19 столетия Крестовский остров переходит во владения князя Белосельского-Белозерского и продолжает активно развиваться. Новый хозяин не только превращает усадьбу Разумовских в роскошный барочный дворец с набережной и английским парком, но и делает все для того, чтобы остров как можно чаще посещали представители питерской интеллигенции. Из-за сильной заболоченности местности это было огромной проблемой.

К концу 19 века инфраструктура острова пополнилась несколькими спортивными объектами (общество гребцов, клуб любителей парусной регаты, центр лаун-тенниса), а сам он стал центром спортивной жизни Питера.

В наши дни Крестовский остров является популярным местом отдыха местных жителей и приезжих. Помимо целого ряда достопримечательностей на его территории есть и жилые дома (в том числе и элитная недвижимость).

ЭКСКУРСИИ

Во время поездки в Санкт-Петербург не стоит забывать о еще одном популярном развлечении – водным прогулкам по рекам и каналам. Вас ждет захватывающее путешествие, маршрут которого проходит вдоль известных достопримечательностей, а также выходит далеко за пределы города. Вы сможете побывать в Петергофе, Кронштадте, Севкабель-порте, на Северных островах и в других интересных местах.

Несомненным лидером среди подобных экскурсий являются вечерние и ночные круизы под разводными мостами. Не меньший интерес вызывает и шоу «Алые паруса», одно из самых впечатляющих зрелищ в Европе.

Прогулки проводятся на самых разных видах водного транспорта – метеорах, катерах, прогулочных теплоходах, байдарках, каяках. По вашему желанию они могут быть индивидуальными и групповыми, а также проходить по уникальному маршруту. В любом случае вам гарантирован заряд позитива и новых впечатлений.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

Крестовский остров радует обилием интересных мест, относящихся к самым разным вехам его истории.

ПРИМОРСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ

О строительстве собственного парка начали говорить еще в 30-х годах 20 века, а разработка проекта была поручена мастерской Никольского. Но тогда эта идея осталась лишь на бумаге – в мире началась война. Об этом грандиозном плане вспомнили уже после ее окончания. Тогда власти города решили обустроить парк, посвященный морским победам СССР в Великой Отечественной войне. Мастерская А. С. Никольского сработала очень быстро, а официальное открытие объекта состоялось уже осенью 1945 года. Сегодня Приморский парк Победы занимает огромную территорию. Благодаря обилию деревьев и растений, привезенных с разных уголков страны, он напоминает настоящий дендрарий.

Также в парке есть много тематических скульптур, посвященных теме войны. Здесь же находится и знаменитое Лебединое озеро, по глади которого плавают черные и белые лебеди. Их разрешают кормить.

ДЕЛЬФИНАРИЙ

Одно из самых популярных и посещаемых мест. Перед посетителями выступают киты-белухи, морские львы, дельфины-афалины, тихоокеанский морж и другие морские жители. За отдельную плату можно поплавать с дельфинами или заказать сеанс общения с этим уникальными животными (дельфинотерапия).

Длится он около часа – 30 минут отводят на инструктаж, а оставшееся время вы проводите в воде. Услуга доступна для детей от 12 лет и взрослых. Также в дельфинарии работают сувенирный магазин, кафе и детский буфет с разными сладостями. На всей территории ловит бесплатный wi-fi.

ДАЧА КНЯЗЕЙ БЕЛОСЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ

Здание было построено в 1846 году по проекту Штакеншнейдера. Изначально это была только летняя резиденция, но впоследствии члены княжеской семьи стали проживать в ней на постоянной основе. В то время сюда съезжались именитые гости и проводились роскошные балы.

После революции в особняке организовали питомник музея сельского хозяйства. За время войны бывшая резиденция очень сильно пострадала, поэтому в 60-х годах ее полностью снесли. Восстановить историческое здание решили только в начале двухтысячных. На это ушло 2 года. Здание отстраивали по оригинальным чертежам знаменитого русского архитектора. Сейчас дача князей Белосельских-Белозерских включена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия России.

СТАДИОНЫ КРЕСТОВСКОГО ОСТРОВА

На Крестовском острове находится сразу 2 стадиона.

ГАЗПРОМ АРЕНА

Газпром Арена – суперсовременная спортивная арена, построенная в 2017 году вместо старого стадиона имени Кирова. Представляет собой уникальное сооружение с раздвижной крышей и общей вместимостью 68 тысяч человек. Из-за особенностей внутренних помещений здесь можно проводить не только спортивные состязания, но и выставки, конференции, а также другие мероприятия.

Первый футбольный матч на стадионе был сыгран в 2017 году. Тем же летом здесь прошел матч Кубка конфедераций, а еще через 1 год – игры мирового футбольного чемпионата. На сегодняшний день Газпром Арена не имеет аналогов в России.

ДИНАМО

Стадион «Динамо» был возведен при Союзе. Именно здесь в 1942 году прошел легендарный дружественный матч между игроками одноименного футбольного клуба и работниками металлургического завода. В игре победила команда «Динамо» с разгромным счетом 6:0, но важно было не это. Той победе радовались абсолютно все, ведь матч поднял боевой дух местных жителей и показал, что у них есть еще силы для борьбы с врагом.

Повторная встреча окончилась ничьей (2:2). В 1991 году в честь этого события на стадионе установили мемориальную доску, а спустя еще 20 лет – памятник. Не так давно здесь был проведен матч памяти среди любительских команд.

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ»

Эколого-биологический центр «Крестовский остров» был открыт в 2007 году и является единственным заведением подобного типа во всей стране. Учреждение занимает просторное здание, в котором работает огромное количество тематических кружков.

Юных любителей опытов ожидают современные химические лаборатории. В компьютерном классе начинающие программисты изучают основы информатики, а для тех, кто любит читать, работает обширная библиотека. Если же в ней не окажется нужной литературы, можно воспользоваться медиа-архивом.

Кроме этого в центре есть аквариум с красивыми рыбками, за которыми также ухаживают кружковцы. Также здесь работает специальный зал для насекомых и оранжерея с экзотическими и привычными для наших широт растениями. Саженцы сюда доставляются со всего мира. Не меньший интерес вызывает и мини-зоопарк, в котором обитают десятки видов животных. Большинство из них можно гладить и кормить.

Сегодня в центре проводятся бесплатные занятия для посетителей от 3 до 18 лет. Для дошколят работает школа-студия «ЧудоМир», а для старшеклассников – подготовительные курсы по разным наукам.

ОБЩЕПИТ И КЛУБЫ НА ОСТРОВЕ

Крестовский остров славится большим числом ресторанов, ночных клубов, кафе, баров и других развлекательных заведений. Многие из построены на берегу и имеют собственный выход к воде. К числу самых популярных можно смело отнести:

ПЛЯЖ НА КРЕСТОВСКОМ ОСТРОВЕ

Местный пляж находится за Южной дорогой. К Чемпионату мира по футболу 2018 года его полностью обновили: засыпали песком береговую линию, выложили деревянный настил, высадили деревья, обустроили волейбольные площадки, столы для пинг-понга, детские игровые зоны, поставили тренажеры. На территории есть урны, для удобства отдыхающих установлены шезлонги, лавочки и столики.

К сожалению, пляж не подходит для купания – плавать здесь опасно для здоровья. Но с берега открывается такой красивый вид на Финский залив, что люди приходят сюда просто так – полюбоваться панорамой, подышать свежим отдыхом, погулять с детьми или провести время на одной из спортивных площадок.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Крестовский остров находится в западной части Санкт-Петербурга и входит в состав Петроградского района. С материковой частью города и другими островами его соединяет система мостов и общественный транспорт:

● Станции метро «Новокрестовская» (зеленая ветка) и «Крестовский остров» (фиолетовая ветка);

● Автобусы — № 46, 10, 25, 14, 25А;

● Маршрутное такси — № 131.