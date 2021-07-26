В Петербурге восьмиклассник сбежал из дома из-за отключенного Интернета

Подростку отключили интернет и он сбежал из дома. Фото: Pixabay

Подростку отключили интернет и он сбежал из дома. Фото: Pixabay

Парень удалился из соцсетей, взял паспорт и скрылся в неизвестном направлении.

В Санкт-Петербурге разыскивают восьмиклассника, который сбежал из дома с паспортом после ссоры из-за отключенного Интернета. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Конфликт произошел 24 июля. Родители, ожидая помощи от подростка, заявили, что отключат ему Интернет. Парень разозлился и заявил, что в таком случае уйдет из дома. Когда взрослые отлучились в магазин, школьник исполнил задуманное. Он удалил страницу в соцсетях, взял документы, мобильник, ноутбук, бесплатный проездной и пропал.

Родители обратились в полицию. Они подозревают, что мальчик мог сесть на электричку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти подростки потерялись в лесу во время катания на велосипедах.