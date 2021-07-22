В Ленобласти подростки потерялись в лесу во время катания на велосипедах

Искать парней пришлось спасателям. К счастью, закончилось все хорошо.

В Киришском районе Ленобласти сегодня, 22 июля, потерялись два подростка, которые отправились на велосипедную прогулку по лесу. Об этом сообщили в региональном Аварийно-спасательной службе.

Парни поехали кататься от поселка Синявино до деревни Кусино. В какой-то момент они потерялись, так что спасателям пришлось отправиться на их поиски. Поисковая операция началась в пять часов вечера, в семь вечера подростков обнаружили. Обоих подростков нашли недалеко от планируемого пункта прибытия.

Кажется, с детьми все в порядке, никто не пострадал.

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