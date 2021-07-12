В Петербурге во «ВкусВилл» пришел дедушка-потеряшка

Свои фамилию, имя и отчество дедушка не помнил. Фото: Google.Maps

Свои фамилию, имя и отчество дедушка не помнил. Фото: Google.Maps

В Выборгском районе Петербурга в местный «ВкусВилл» пришел дедушка, который ничего не помнил о себе.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru в магазин «ВкусВилл» по проспекту Энгельса д.111 пришел пожилой бородатый мужчина 75 лет. Свои фамилию, имя и отчество не помнил. Свой адрес мужчина назвать не смог. Дедушка говорил, что ищет какого-то ребенка.

При себе документов и телефона у него не было. Прибывшая на место полиция вызвала машину скорой помощи. Мужчину госпитализировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что другой дедушка надругался над шестилетней внучкой в Понтонном. В Колпинском районе проводят проверку по заявлению женщины, которая обвинила отца своего мужа в преступлении сексуального характера в отношении ее дочери. Она заявила, что летом 2016 года отец ее мужа надругался над ее дочерью 2010 года рождения.