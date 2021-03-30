Дедушка надругался над шестилетней внучкой в Понтонном

Дедушка надругался над шестилетней внучкой в Понтонном
Девочке на момент преступления было шесть лет. Фото: Pixabay

В Колпинском районе проводят проверку по заявлению женщины, которая обвинила отца своего мужа в преступлении сексуального характера в отношении ее дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 29 марта в полицию обратилась 34-летняя жительница города Пушкин. Она заявила, что летом 2016 года отец ее мужа, которому на тот момент было 52 года, надругался над ее дочерью 2010 года рождения. Это случилось в квартире на Вокзальной улице в поселке Понтонный.

Материалы дела направлены в Следственное управление по Колпинскому району. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уроженцы Северной Осетии с пистолетом силой усадили петербурженку в машину и ограбили.

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