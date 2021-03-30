Уроженцы Северной Осетии с пистолетом силой усадили петербурженку в машину и ограбили

В Калининском районе полиция задержала четырех граждан Северной Осетии по подозрению в разбойном нападении на местную жительницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в полицию позвонила женщина и сообщила, что на Гражданском проспекте неизвестные силой затолкнули девушки в черный автомобиль «Лада Веста» и уехали.

Сотрудники полиции ввели план «Перехват» и поймали подозреваемых на Северном проспекте. Ими оказались четверо мужчин из Северной Осетии в возрасте от 21 до 42 лет. В бардачке машины нашли сигнальный пистолет.

Было установлено, что инцидент произошел у дома №123 по Гражданскому проспекту. Мужчины силой посадили в автомобиль 36-летнюю петербурженку, проживающую в соседнем доме. Они угрожали ей пистолетом, украли почти 10 тысяч рублей из кошелька, смартфон «Самсунг» и банковские карты. После они ее высадили и скрылись.

Возбуждено уголовное дело.

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