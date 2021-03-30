Ночью на юго-западе Петербурга сгорел отечественный автомобиль

Минувшей ночью в Красносельском районе спасатели тушили автомобильный пожар, при котором пострадали две легковушки.
Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС, это произошло после полуночи во дворе дома №14 по улице Летчика Лихолетова. Примерно в час ночи местные жители позвонили в оперативные службы.
По указанному адресу вспыхнул припаркованный отечественный автомобиль «Лада Калина». Огонь уничтожил моторный отсек по всей площади. Кроме того, из-за пожара оплавилось крыло машины «Митцубиши», которая стояла рядом.
Пожар тушили девять человек личного состава с привлечением двух пожарных машин. Пламя сбили к половине второго ночи. О пострадавших не сообщается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под утро на КАД загорелась иномарка.