Ночью на юго-западе Петербурга сгорел отечественный автомобиль

Информации о пострадавших не поступало. Фото: архив МЧС

Информации о пострадавших не поступало. Фото: архив МЧС

Минувшей ночью в Красносельском районе спасатели тушили автомобильный пожар, при котором пострадали две легковушки.

Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС, это произошло после полуночи во дворе дома №14 по улице Летчика Лихолетова. Примерно в час ночи местные жители позвонили в оперативные службы.

По указанному адресу вспыхнул припаркованный отечественный автомобиль «Лада Калина». Огонь уничтожил моторный отсек по всей площади. Кроме того, из-за пожара оплавилось крыло машины «Митцубиши», которая стояла рядом.

Пожар тушили девять человек личного состава с привлечением двух пожарных машин. Пламя сбили к половине второго ночи. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под утро на КАД загорелась иномарка.