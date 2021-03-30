Под утро на КАД загорелась иномарка

На место незамедлительно отправились сотрудники противопожарных служб в количестве девяти человек. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

На место незамедлительно отправились сотрудники противопожарных служб в количестве девяти человек. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Петербурге под утро произошел автомобильный пожар. На месте происшествия работали девять спасателей.

По информации главного управления МЧС по городу, все случилось на 140-м километре внутреннего кольца КАД в Приморском районе. Автомобилисты, ставшие свидетелями ЧП, вызвали пожарных в 05:17.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в автомобиле марки «Форд Куга». До приезда оперативных служб машина успела выгореть по всей площади.

К 05:40 пожар был ликвидирован. С огнем боролись девять человек личного состава от МЧС и две единицы специальной техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели ликвидировали крупный пожар в ломоносовском водомоторном клубе.