Спасатели ликвидировали крупный пожар в ломоносовском водомоторном клубе

Спасатели ликвидировали крупный пожар в ломоносовском водомоторном клубе
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петродворцовом районе Ломоносова вспыхнул крупный пожар в двухэтажном здании. К настоящему моменту огонь ликвидирован.

Возгорание случилось вечером понедельника, 29 марта, в доме №2 на Морской улице. Пламя полностью охватило здание водомоторного клуба (450 квадратных метров).

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу, у мест ЧП оперативно направили 41 сотрудника на 10 спецмашинах.

К 22:09 спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном эллинге для хранения катеров. Информация о пострадавших не поступала

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что три человека пострадали при пожаре в жилом доме на Шаумяна.

ГУ МЧС России по Петербургу Петродворцовый район пожар


 

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