Спасатели ликвидировали крупный пожар в ломоносовском водомоторном клубе

В Петродворцовом районе Ломоносова вспыхнул крупный пожар в двухэтажном здании. К настоящему моменту огонь ликвидирован.
Возгорание случилось вечером понедельника, 29 марта, в доме №2 на Морской улице. Пламя полностью охватило здание водомоторного клуба (450 квадратных метров).
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу, у мест ЧП оперативно направили 41 сотрудника на 10 спецмашинах.
К 22:09 спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном эллинге для хранения катеров. Информация о пострадавших не поступала
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что три человека пострадали при пожаре в жилом доме на Шаумяна.