Три человека пострадали при пожаре в жилом доме на Шаумяна

Три человека пострадали при пожаре в жилом доме на Шаумяна
Пострадали три человека. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В жилом доме на проспекте Шаумяна произошел пожар. Возгорание устроил один из жильцов.

Все произошло в субботу, 27 марта, в доме №65. Огонь развел 68-летний житель, который не так давно потерял жену, болеющую коронавирусом. Мужчина был не силах справиться с болью от потери, в результате чего решил свести счеты с жизнь. Спасать его поспешили его соседи.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, жильцы бросились вытаскивать мужчину из пламени, не щадя себя. В результате пострадали все трое: у хозяина жилплощади ожоги 3 степени, у 73-летнего соседа ожоги на руках и лице, у его 78-летней жены обожжена голова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что два человека пострадали во время квартирного пожара на проспекте Художников.

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