Два человека пострадали во время квартирного пожара на Художников

В Выборгском районе Петербурга минувшей ночью произошел квартирный пожар. Пострадали два человека.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 27 марта, в одном из домов по проспекту Художников. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил 78.ru, прибывшие спасатели вывели из горящей квартиры женщину, которая надышалась угарным газом, мужчину с ожогами и собаку. Животное доставили к ветеринару.

По словам очевидцев, собаку временно отдавали соседям, пока ее хозяевам оказывали медицинскую помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что пациент закурил в кислородной маске и устроил пожар в больнице Пскова.