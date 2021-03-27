Два человека пострадали во время квартирного пожара на Художников

Два человека пострадали во время квартирного пожара на Художников
Пламя охватило помещение. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Выборгском районе Петербурга минувшей ночью произошел квартирный пожар. Пострадали два человека.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 27 марта, в одном из домов по проспекту Художников. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил 78.ru, прибывшие спасатели вывели из горящей квартиры женщину, которая надышалась угарным газом, мужчину с ожогами и собаку. Животное доставили к ветеринару.

По словам очевидцев, собаку временно отдавали соседям, пока ее хозяевам оказывали медицинскую помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что пациент закурил в кислородной маске и устроил пожар в больнице Пскова.

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