Пациент закурил в кислородной маске и устроил пожар в больнице Пскова

Пациент закурил в кислородной маске и устроил пожар в больнице Пскова
Пожар разгорелся в палате. Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В городской больнице в Пскове произошел пожар в пульмонологическом отделении. Два человека пострадали.

Возгорание случилось сегодня, 26 марта. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть около 3 часов ночи. Прибывшие пожарные спасли 18 человек, эвакуировали 20 человек. К настоящему моменту огонь полностью потушен.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительная причина появления огня – курение одного из пациентов, который был в кислородной маске.

Один из пострадавших был госпитализирован с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей первой степени. Еще один пациент получил ожоги рук второй степени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий пострадал во время пожара на Кировском заводе.

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