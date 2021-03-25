Рабочий пострадал во время пожара на Кировском заводе

На Кировском заводе в Петербурге произошел пожар. Из-за загоревшегося пресса пострадал один из работников.

Возгорание случилось в среду, 24 марта. Сигнал о ЧП на предприятии, что расположено на проспекте Стачек, поступил спасателям около 19 часов. Огонь вспыхнул на одном из прессов. В нем загорелось масло.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате травмы получил сотрудник – 23-летний мужчина. Он надышался смеси дымов и почувствовал себя плохо, но от госпитализации отказался.

Сотрудники предприятия сами потушили пожар до приезда МЧС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили полыхающие машины на улице Дыбенко.