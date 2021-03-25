Рабочий пострадал во время пожара на Кировском заводе

Рабочий пострадал во время пожара на Кировском заводе
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Кировском заводе в Петербурге произошел пожар. Из-за загоревшегося пресса пострадал один из работников.

Возгорание случилось в среду, 24 марта. Сигнал о ЧП на предприятии, что расположено на проспекте Стачек, поступил спасателям около 19 часов. Огонь вспыхнул на одном из прессов. В нем загорелось масло.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате травмы получил сотрудник – 23-летний мужчина. Он надышался смеси дымов и почувствовал себя плохо, но от госпитализации отказался.

Сотрудники предприятия сами потушили пожар до приезда МЧС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили полыхающие машины на улице Дыбенко.

кировский завод новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы столкнутся с сильным ветром и мокрым снегом 25 марта
Рабочий пострадал во время пожара на Кировском заводе
С оторвавшейся льдины в Ломоносове спасли 18 взрослых и двоих детей
Карпович намекнула на свадьбу с Прилучным
Более 40 петербуржцев оштрафовали за выход на лед за сутки
Российскую вакцину «Спутник V» назвали самой узнаваемой в мире
В Пулково в четверг все рейсы вылетят вовремя
С помощью ультрозвука американские ученые впервые считали мозговую активность