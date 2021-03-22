Спасатели тушили полыхающие машины на Дыбенко

Место происшествия. Фото: скриншот из группы «ВКонтакте» ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

Место происшествия. Фото: скриншот из группы «ВКонтакте» ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

На улице Дыбенков Петербурге произошел пожар. Среди ночи вспыхнула припаркованная «ГАЗель».

Возгорание случилось в ночь на вторник, 23 марта, у дома №15. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что пламя полностью охватило транспортное средство. К месту ЧП прибыли спасатели. По словам очевидцев, огонь перебросился также на рядом стоящие авто.

«Пострадали Нива и Волга», — написал автор записи.

Причины появления огня и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 19 марта на строительной площадке по адресу Шуваловский проспект, 37, загорелись бытовки рабочих.