Спасатели тушили полыхающие машины на Дыбенко

На улице Дыбенков Петербурге произошел пожар. Среди ночи вспыхнула припаркованная «ГАЗель».
Возгорание случилось в ночь на вторник, 23 марта, у дома №15. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что пламя полностью охватило транспортное средство. К месту ЧП прибыли спасатели. По словам очевидцев, огонь перебросился также на рядом стоящие авто.
«Пострадали Нива и Волга», — написал автор записи.
Причины появления огня и информация о возможных пострадавших выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 19 марта на строительной площадке по адресу Шуваловский проспект, 37, загорелись бытовки рабочих.