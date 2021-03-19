На стройплощадке возле Шуваловского проспекта пожар, очевидцы заметили взрыв

На стройплощадке прогремел взрыв. Очевидцы запечатлели этот момент на видео. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На стройплощадке прогремел взрыв. Очевидцы запечатлели этот момент на видео. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Вечером в пятницу, 19 марта, на строительной площадке по адресу Шуваловский проспект, 37, загорелись бытовки рабочих.

О чрезвычайном происшествии рассказали очевидцы, поделившись фотографиями и видеозаписями с места событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Свидетели пожара также сообщают о прогремевшем взрыве. К месту возгорания уже прибыли пожарные.

По информации 78.ru, взрыв спровоцировали два газовых баллона внутри бытовок. При этом на данный момент внутри находятся еще несколько. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров, огонь охватил шесть построек. Из-за угрозы распространения огня случаю присвоили ранг 1БИС. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что квартире в подмосковных Химках в результате взрыва газа погибли двое взрослых и ребенок.