Двое взрослых и ребенок погибли при взрыве в квартире в Химках

Пожар охватил несколько квартир. Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар охватил несколько квартир. Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Три человека погибли при взрыве газа в доме в подмосковных Химках. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Трагедия случилась в пятницу, 19 марта, в квартире многоэтажного дома на Зеленой улице. В результате взрыва обрушились перекрытия 8 и 9 этажей на площади 25 «квадратов». Вспыхнувший пожар охватил пять квартир.

Как сообщили в ГСУ СКР по Московской области, к месту ЧП оперативно прибыли спасатели. В ходе тушения огня и разбора завалов они обнаружили тела трех человек: мужчина и двое детей. Все они проживали в одной квартире.

В настоящее время спасатели продолжают работы. Под завалами могут находиться люди.

По данным МЧС, причиной ЧП мог стать взрыв газовоздушной смеси. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Тамбовской области пятеро погибли из-за взрыва телевизора.