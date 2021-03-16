В Тамбовской области пятеро погибли из-за взрыва телевизора

Смерть находившихся в доме наступила в результате отравления угарным газом после взрыва. Фото: Pixabay

Смерть находившихся в доме наступила в результате отравления угарным газом после взрыва. Фото: Pixabay

В жилом доме в Тамбовской области произошел взрыв телевизора, в результате которого погибли пять человек.

Как сообщает региональная прокуратура, все произошло 16 марта в небольшом жилом доме в поселке Филатовский. На месте происшествия были обнаружены тела четырех мужчин и одной женщины.

Погибли 49-летний хозяин дома, два его брата 62-х и 54-х лет, а также их знакомые 57-летний мужчина и 45-летняя женщина. Они выпили и остались ночевать в доме. В одной из комнат посреди ночи взорвался телевизор, что привело к возгоранию и сильному задымлению. Смерть находившихся в доме наступила в результате отравления угарным газом.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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