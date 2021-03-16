Из ФТИ Иоффе пришлось срочно эвакуировать более 300 человек: разбили колбу с киллером патогенов

Из ФТИ им. Иоффе эвакуировали более 300 человек. Фото: Яндекс.панорамы.

Из ФТИ им. Иоффе эвакуировали более 300 человек. Фото: Яндекс.панорамы.

На Политехнической улице в Петербурге эвакуировали всех сотрудников Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе. Об этом корреспонденту Gazeta.SPb сообщил источник.

Причиной экстренной эвакуации стала разбитая колба с диоксидом хлорида, об этом оповестил «Мегаполис ЧП и ДТП Петербурга».

По предварительной информации, на седьмом этаже в лаборатории ФТИ им. Иоффе нашли колбу с разложившимся диоксидом хлора. Преподавателей и студентов оперативно вывели из учреждения.

Известно, что диоксид хлора — это самое эффективное средство против вирусов, паразитов, плесени и прочего. Вещество настолько сильное , что способно убить даже сибирскую язву.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что в Петербурге 11 марта из-за писем «минеров» эвакуировали 127 человек. Правоохранители осмотрели Василеостровский районный суд и гимназию.