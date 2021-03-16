Из ФТИ Иоффе пришлось срочно эвакуировать более 300 человек: разбили колбу с киллером патогенов

На Политехнической улице в Петербурге эвакуировали всех сотрудников Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе. Об этом корреспонденту Gazeta.SPb сообщил источник.
Причиной экстренной эвакуации стала разбитая колба с диоксидом хлорида, об этом оповестил «Мегаполис ЧП и ДТП Петербурга».
По предварительной информации, на седьмом этаже в лаборатории ФТИ им. Иоффе нашли колбу с разложившимся диоксидом хлора. Преподавателей и студентов оперативно вывели из учреждения.
Известно, что диоксид хлора — это самое эффективное средство против вирусов, паразитов, плесени и прочего. Вещество настолько сильное , что способно убить даже сибирскую язву.
Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что в Петербурге 11 марта из-за писем «минеров» эвакуировали 127 человек. Правоохранители осмотрели Василеостровский районный суд и гимназию.