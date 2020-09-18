В Петербурге анонимы заминировали 393 объекта, проводилась эвакуация

В Петербурге из-за писем «минеров» в четверг эвакуировали 127 человек. Правоохранители осмотрели Василеостровский районный суд и гимназию.

В четверг, 17 сентября, на различные адреса электронных почт УФСБ РФ по городу и Ленобласти, районных судов и университетов поступило 14 сообщений о «минировании».

Как стало известно gazeta.spb.ru, анонимы сообщали о «заложенных бомбах».

Стражи порядка осмотрели 393 объекта: пять райсудов, два торговых комплекса (один — во Всеволожском районе области), 58 университетов, три роддома, 75 станций метрополитена, 84 школы и 166 дошкольных учреждений.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские лжеминеры заставили эвакуироваться суды и две ветки метро.