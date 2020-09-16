Петербургские лжеминеры заставили эвакуироваться суды и две ветки метро

В среду, 16 сентября, объединенная пресс-служба судов Северной столицы проинформировала об очередном сообщении о минировании.

На этот раз под «удар» лжеминеров попали Смольнинский и Петродворцовый районные суды, вынужденные эвакуироваться. Неизвестные злоумышленники на протяжении года требуют вернуть 120 биткоинов, которые у них якобы украл Константин Малофеев. Преступники расширили спектр угроз: теперь, помимо минирований, город ждут ежедневные магические ритуалы вуду.

Кроме того, «заминированы» оказались вагоны красной и оранжевой веток метро. На данный момент все объекты исследуются специалистами правоохранительных органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 15 сентября, в Петербурге заминированными оказались свыше двух тысяч объектов, среди которых мосты, школы, гостиницы, гипермаркеты и многое другое.