За день в Петербурге «заминировали» более двух тысяч зданий

Из "заминированных" зданий эвакуировали более двух тысяч человек. Фото: pixabay

Из "заминированных" зданий эвакуировали более двух тысяч человек. Фото: pixabay

Во вторник, 15 сентября, анонимное сообщение о серии взрывов заставило полицию Петербурга проверить детские сады, школы, вокзалы, медучреждения и множество других объектов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ночью 15 сентября на электронные почты Петродворцового районного суда и аэропорта Пулково поступили сообщения о серии взрывов.

Анонимы с почтовым ящиком из США написали в сообщениях, что в Петербурге пройдут взрывы в детских садах, школах, аэропорту, вокзалах, роддомах, больницах, гипермаркетах и гостиницах.

Полиция осмотрела 56 медучреждений, 112 гипермаркетов и торговых центров, 1561 школу и детсад, один автовокзал, 228 мостов и 223 гостиницы. Всего 2 190 объектов.

Были эвакуированы более двух тысяч человек. На местах происшествия работали 2888 правоохранителей. Все работы по проверке зданий завершились в 22:00.

Ни одного взрывчатого вещества и взрывного устройства так и не было найдено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с утра заминировали сразу два суда.