В Петербурге с утра заминировали сразу два суда

В Петербурге с утра заминировали сразу два суда
Василеостровский районный суд. Фото: скрин Google.Карты

Неизвестные прислали письма, в которых сообщили о бомбах в зданиях.

Сегодня, 15 сентября, злоумышленники прислали электронные письма, в которых рассказали о минировании Василеостровского и Петродворцового районных судов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Также в посланиях говорилось о бомбах в магазинах «Магнит».

Сейчас проходит эвакуация всех людей, находящихся в помещениях. На место прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит выяснить, опасно ли находится в судах и магазинах или это очередная злая шутка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, который дважды «заминировал» ТРК «Охта молл». Мужчина оказался уроженцем Карелии. Ему назначили подписку о невыезде.

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