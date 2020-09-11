В Петербурге задержали мужчину, который дважды «заминировал» ТРК «Охта молл»

В Северной столице неизвестный сообщил об угрозе теракта в ТРК. Звонок поступил в службу экстренных вызовов 112.

Злоумышленник два раза «заминировал» ТРК «Охта молл». Он звонил с разных телефонных номеров в понедельник и среду. Правоохранителям удалось вычислить и задержать телефонного террориста.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в понедельник, 7 сентября, хулиган поделился информацией, что в магазине «Лента» заложена бомба. 9 числа он рассказал о минировании всего комплекса, однако взрывчатку так и не нашли.

Мужчина оказался уроженцем Карелии. Ему назначили подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеминеры в Петербурге грозились уничтожить Городской суд и ТЦ «Галерея».