В Петербурге задержали мужчину, который дважды «заминировал» ТРК «Охта молл»

В Петербурге задержали мужчину, который дважды &#171;заминировал&#187; ТРК &#171;Охта молл&#187;
Мужчина звонил с разных номеров. Фото: Pixabay

В Северной столице неизвестный сообщил об угрозе теракта в ТРК. Звонок поступил в службу экстренных вызовов 112.

Злоумышленник два раза «заминировал» ТРК «Охта молл». Он звонил с разных телефонных номеров в понедельник и среду. Правоохранителям удалось вычислить и задержать телефонного террориста.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в понедельник, 7 сентября, хулиган поделился информацией, что в магазине «Лента» заложена бомба. 9 числа он рассказал о минировании всего комплекса, однако взрывчатку так и не нашли.

Мужчина оказался уроженцем Карелии. Ему назначили подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеминеры в Петербурге грозились уничтожить Городской суд и ТЦ «Галерея».

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