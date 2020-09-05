Лжеминеры в Петербурге грозились уничтожить Городской суд и ТЦ «Галерея»

В пятницу, 4 сентября, в Северной столице вновь объявились неизвестные хулиганы, которые уже на протяжении почти года угрожают взорвать важные городские объекты.

К счастью, трагических инцидентов после их сообщений не происходило. Последними «жертвами» злоумышленников стали здания Городского суда и популярного торгового центра «Галерея», информируют правоохранительные органы. В пятницу около часу дня в дежурную часть полиции поступили сведения от управления ФСБ России, которым, в свою очередь, пришло электронное письмо с угрозами.

«Террористы» заявили, что к зданию горсуда направляется дрон со взрывчаткой, а «Галерея» заминирована. Тщательная проверка не выявила каких-либо угроз для жизни граждан, эвакуация не проводилась. А вот телефонный номер анонима, который требовал перевести ему 200 тысяч рублей в обмен на «спасение», оказалось, принадлежит 34-летнему гражданину Узбекистана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2 сентября в Ленобласти «заминировали» АЭС.