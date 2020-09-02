В Ленобласти анонимы сообщили о «минировании» АЭС

В Ленобласти анонимы сообщили о &#171;минировании&#187; АЭС
Полицейские осмотрели две атомные электростанции. Фото: pixabay

В Ленобласти правоохранители получили сообщение о «минировании» взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково и АЭС.

Информация об этом появилась во вторник, 1 сентября. Около 17 часов в полицию поступило сообщение из УФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители сообщили, что в 13:59 на электронную почту ГУ МЧС РФ по области поступило письмо о «минировании».

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестные указали, что «заминирована взлетная полоса в Пулково, и с дрона сброшены взрывные устройства на здания Ленинградской и Кольской АЭС».

Прибывшие стражи порядка осмотрели две атомные электростанции, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, эвакуация не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неплательщик алиментов сообщил о теракте в школе 1 сентября.

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