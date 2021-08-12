На Украине назвали «пиратский» способ остановить «Северный поток — 2»

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал о «единственном реальном способе» остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».
По его словам, такой сценарий возможен лишь при условии «колоссального разрыва» США с Германией, сообщает телеканал NewsOne.
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.