Экс-посол США назвал ошибку Байдена из-за «Северного потока — 2»

Экс-посол США назвал ошибку Байдена из-за &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор считает, что администрация президента Джо Байдена ошиблась в вопросе «Северного потока — 2».

По его словам, Белый дом недостаточно уделил внимания российскому фактору в противовес отношениям с Германией, сообщает РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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