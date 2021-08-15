Оппозиция ФРГ предсказала гибель Германии без «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен заявил, что в случае отказа ФРГ от газопровода «Северный поток — 2», Германию может ожидать «гибель как развитой промышленной страны».

Он добавил, что непродуманный отказ канцлера Германии Ангелы Меркель от ядерной энергетики обернулся критической ситуацией в энергетической отрасли.

«Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток — 2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия», — цитируют его «Известия».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.